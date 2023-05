Die Entscheidung für das Baden ohne Bikini-Oberteil sorgte nach dem Beschluss vor zwei Monaten nicht nur für reichlich Diskussionen im Netz, sondern auch bundesweit für Schlagzeilen. Doch schon dort war klar, dass die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt noch nicht in trockenen Tüchern war. So stand das Inkrafttreten der neuen Bäderordnung vor einer letzten Hürde: der erneuten Abstimmung im Gemeinderat. Und dieser entschied sich nach zahlreichen Beschwerden dagegen.

Laut Oberbürgermeister Julian Osswald gab es zahlreiche negative Reaktionen, die die Verwaltung zu diesem Thema erreicht hätten.

Der in letzter Sekunde gestoppte Beschluss wurde von der Redaktion auf dem Facebook-Kanal des Schwarzwälder Boten geteilt. Dort gehen die Meinung zum Thema stark auseinander. Im Netz sprechen sich – vor allem Frauen – gegen den ursprünglichen Beschluss aus und befürworten es, dass Brüste im Panorama-Bad lieber bedeckt bleiben.

Karin K. äußert sich deutlich: „Nennt mich altmodisch, mir egal. Aber ernsthaft? Frauen werden belästigt, vergewaltigt, begrapscht, verfolgt, gestalkt und was weiß ich was... wollen aber oben ohne ins Freibad ? Sorry, ich bin wohl die falsche Generation dafür.“ Und auch Bettina H. kommentiert: „Oben ohne hat im Freibad nix zu suchen, können ja an Baggersee oder ans Meer.“ Dem stimmt Daria E. zu: „Dafür gibt es FKK Strände und das aus gutem Grund.“

Einige können Entscheidung nicht nachvollziehen

Während einige Nutzerinnen und Nutzer einfach nur mit einem „Schade“ ihre Meinung zu der gescheiterten neuen Bäderordnung kundtun, können andere die Entscheidung des Gemeinderates nicht nachvollziehen. So Willi F.: „Und im gleichen Zug für Gleichheit und Selbstbestimmung werben! Heuchlerische Doppelmoral!“ Bernhard S. meint: „Die jungen Leute sind heute nicht mehr so verklemmt. Überall von Nacktheit und Schönheitswahn konfrontiert. Zudem gibt es Regionen in Deutschland, da lachen die über diese Diskussion, weil es da schon seit Jahren geduldet und erlaubt ist. Wer will, soll es tun!“

Wie wäre es mit einem Kompromiss gewesen?

Leben und leben lassen oder eben einfach einen Kompromiss finden, dafür plädiert Michael Z.: „Man hätte ja mal einen Oben-ohne-Tag testen können oder nur Frauenbaden an einem Tag. So wie es auch Sauna für Männlein und Weiblein getrennt gibt.“

„Dann müssten aber viele Männer auch ein Oberteil tragen“

Im Großen und Ganzen nimmt die Mehrzahl der Kommentierenden das Thema mit Humor oder aber zieht den Beschluss ins Lächerliche. Petra W. schreibt ironisch: „Mist, jetzt hatte ich doch tatsächlich schon meine ganzen Bikini-Oberteile in den Müll geschmissen.“ Hans D. sieht das Problem eher bei seinem Geschlecht: „Dann müssten aber viele Männer auch ein Oberteil tragen.“ Und Alessandro F. geht davon aus, dass die Entscheidung des Gemeinderates ganz andere Konsequenzen haben könnte: „Wie langweilig, und dann wundern, warum die Gäste weg bleiben.“

Baden ohne Bikini-Oberteil – ein Thema, was im Netz für reichlich Redebedarf sorgt. Eine einheitliche Meinung haben die Nutzerinnen und Nutzern jedoch nicht. Wie es mit dem „oben ohne“ baden im Panorama-Bad weiter geht wird sich zeigen, denn die Bürgeraktion will den Vorgang nun durch die Rechtsaufsicht prüfen lassen.