1 Lange hat Renfrizhausen keine Flüchtlingen zugewiesen bekommen. Jetzt ziehe die ersten ein. Foto: Schwind

Der „Grüne Baum“ erhält im Laufe des kommenden Monats neue Bewohner. In der ersten und dritten Aprilwoche sollen mehrere Flüchtlinge dort einziehen.









In der ersten Aprilwoche werden die ersten Flüchtlinge in das Gebäude des früheren Gasthaus „Grüner Baum“ in Renfrizhausen einziehen, verkündete Ortsvorsteher Reiner Kimmich in der Ratssitzung am Donnerstagabend im Renfrizhauser Rathaus.