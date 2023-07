Das noch nicht offiziell angekündigte Spiel, das momentan nur unter dem vorübergehenden Arbeitstitel „Super Shotgun“ bekannt ist, wird laut dem Onlineportal GamesWirtschaft vom Ministerium von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mit einer Gesamtsumme von 3.160.685 Euro bezuschusst. Das Spiel soll voraussichtlich im Mai 2025 auf den Markt kommen.

In der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße beschäftigt das Entwicklerstudio nach aktuellem Stand 110 Mitarbeiter und ist damit unter den 15 größten deutschen Unternehmen in der Videospiel-Industrie. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Black Forest Games mit „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ das Remake eines humorigen Actionspiels aus dem Jahr 2006, in dem der Spieler in der Rolle eines Aliens versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen.