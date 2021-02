ÖDP im Kreis Freudenstadt Tobias Raffelt kandidiert für „radikaleren Grünen“

Die ÖDP ist eine kleine Partei. In Baden-Württemberg gebe es etwas mehr als 1000 Mitglieder. "Da lacht die CDU nur darüber", sagt der junge Kandidat. Bei den letzten Landtagswahlen habe die Partei 38 500 Stimmen erhalten, das seien 0,7 Prozent gewesen. Die Chancen, diesmal den Sprung in den Landtag zu schaffen, seien auch nicht gerade riesig, gibt Raffelt zu. Entmutigen lasse ihn dies aber nicht. "Wenn man sieht, welche Mittel die großen Parteien haben, kann das schon mal zu Frust führen", sagt er. "Doch wenn man von seiner Sache überzeugt ist, gibt das auch die Motivation weiterzumachen."

Test mit Wahlomatgibt den Ausschlag

Der ÖDP gehört Raffelt seit 2017 an. Der Partei sei er beigetreten, nachdem er einen Test mit einem Wahlomat gemacht habe. Er wollte sehen, "welche Partei für den Menschen ist" und welche gegen die drohende Umweltkatastrophe kämpft. "Da ist dann die ÖDP rausgekommen als Empfehlung." Zudem habe ihm gerade das technische Studium gezeigt, dass man "umdenken muss in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit". Man könnte die Partei auch als die "radikaleren Grünen" bezeichnen.

Ein Stichwort etwa heißt "Abkehr vom Wachstumszwang". Angesichts begrenzter Ressourcen müsse man sich von der Idee des permanenten Wirtschaftswachstums schlichtweg verabschieden. "Wenn wir von der Grundannahme ausgehen, wir brauchen Wirtschaftswachstum – dann sind wir schon wieder im alten Denken". Eine weitere zentrale Forderung heißt "Stärkung unserer Demokratie", das heißt "Volksentscheide auf allen Ebenen" sowie "100 Prozent erneuerbare Energien in allen Bereichen".

Tobias Raffelt ist 28 Jahre alt und kommt aus Oberndorf am Neckar. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Rottweil studierte er Wirtschaftsinformatik im dualen System in Villingen-Schwenningen, anschließend machte er seinen Master of Science an der Hochschule Aalen. Seit 2015 arbeitet er als Software-Entwickler bei der Firma Arburg GmbH in Loßburg. Seit 2017 ist er Mitglied der ÖDP. Raffelt ist Fördermitglied bei proAsyl, Mitglied beim BUND und bei der "Ackernative" für solidarische Landwirtschaft. Er wohnt in Oberndorf.