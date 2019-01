Oberndorf Winterdienst: Gerangel um Zuständigkeiten

Doch wie muss wer überhaupt die Straßen räumen? Die jeweiligen Zuständigkeiten sind im Straßengesetz von Baden-Württemberg verankert. Demnach sind für Landesstraßen das Land, für Kreisstraßen die Land- bzw. Stadtkreise verantwortlich. Straßen innerhalb der Kommunen sowie Verbindungsstraßen müssen die Gemeinden selbst beackern. Und auch das lediglich „im Rahmen des Zumutbaren“, wie es §41 des Straßengesetzes formuliert – also ähnlich konkret und stichfest wie frischer Pulverschnee.

Split für die Fußwege

Einer, der die Richtlinien im Winter täglich umsetzen muss, ist Christian Blosl vom Werkhof in Oberndorf. Geräumt werde eigentlich alles, sagt er - auch wenn am Ortseingang der Waffenstadt der Hinweis „eingeschränkter Winterdienst“ prangt. „Die wichtigsten Durchgangsstraßen und die gefährlichen werden vornehmlich geräumt“, so Blosl.

Dazu gehört auch die mit Serpentinen gespickte Verbindung auf den Lindenhof – dafür ist eigentlich das Land zuständig, doch das sei mit seinen Runden teils nicht schnell genug wieder da, wenn es ordentlich schneie. „Wir machen das dann auch mal mit“, sagt der Werkhof-Mann. Fußwege würden meist mit Split bestreut, um den nötigen Grip bei glatten Verhältnissen herzustellen. Zudem gilt die Räumpflicht für Hausbesitzer bis zur Grundstücksgrenze auf Gehwegen.

Stichwort Grip: Der ist im Winter generell weniger als zu wärmeren Jahreszeiten. Das wüssten viele einfach nicht, meint Wörner vom Rottweiler Landratsamt: „Die Autofahrer wollen genauso schnell fahren wie im Sommer. Aber das geht eben nicht immer.“