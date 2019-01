Oberndorf/Stuttgart Heckler & Koch: Anklage will Haftstrafen

Stuttgart/Oberndorf - Tausende Gewehre aus deutscher Produktion tauchen in mexikanischen Bundesstaaten auf, in denen sie nichts verloren haben. So geschehen im Zeitraum von 2006 und 2009. Seit Mai vergangenen Jahres führt das Landgericht Stuttgart Prozess gegen fünf ehemalige Mitarbeiter der schwäbischen Waffenschmiede Heckler & Koch (HK) mit Sitz in Oberndorf (Kreis Rottweil). Es sind vor allem belastende E-Mails, die einige von ihnen vielleicht sogar hinter Gitter bringen.