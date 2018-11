Oberndorf a. N. L 415 wird für eine Woche voll gesperrt

Jetzt kündigt die Straßenmeisterei in Rottweil an, dass die L 415 wegen Unterhaltungs- und Kanalarbeiten, welche sich durch die derzeit halbseitige Sperrung im Rutschungsbereich verkehrsbedingt nicht durchführen ließen, ab Montag, 26., bis voraussichtlich Freitag, 30. November, voll gesperrt wird. Eine Durchfahrt ist in dieser Zeit nur für den Linienverkehr und für die Anwohner der Eichendorffstraße möglich.

Die Umleitungsstrecke führt über die K 5502 von Bochingen (Querverbindung) zur K 5500 Altoberndorf und die L 424 nach Oberndorf und umgekehrt.