Oberndorf a. N. Hangrutsch: Hausbesitzer sind in Sorge

Man habe diese neuen Informationen dem Straßenbauamt in Donauschingen mitgeteilt. Alles weitere müsse das vom RP in Auftrag gegebene geologisches Gutachten ergeben, so Acker. Bei den Hausbesitzern, die sich mit ihren Bedenken schriftlich an die Stadt Oberndorf gewandt hatten, scheint es mit der Kommunikation allerdings nicht so gut zu klappen. Man habe keine Antwort bekommen, erklärt ein Anwohner der König-Wilhelm-Straße im Gespräch mit unserer Zeitung. Er zeigt uns auch die vielen tiefen Spalten, die sich quer durch seinen Garten auftun. Er habe sie nach dem Mähen entdeckt, sagt er.

Nachbarn berichten Ähnliches. Für sie ist die halbseitige Sperrung der Straße keine Lösung. Der Hang rutsche weiter. Die Lastwagen und Sattelschlepper führen nun halt gut zwei Meter weiter drüben. Das macht in ihren Augen nicht viel Unterschied. Für sie gehört die L 415 komplett für den Schwerlastverkehr gesperrt. An einem Haus zeigten sich bereits Risse im Gartenweg. Die Anwohner fragen sich nun, wer für diese und eventuell noch dazukommende Schäden aufkommt.

Sollte der Stollen seinerzeit womöglich nicht ordentlich verpresst worden sein und stürze nun ein, dann komme die ganze Straße runter, sind sie überzeugt. Ein Hausbesitzer moniert, seine Anrufe bei der Stadt und auch beim Straßenbauamt in Donaueschingen seien "ohne konkrete Aussagekraft"geblieben. Bei ihm entstehe der Eindruck, "dass jeder dem anderen diese für uns sehr ernste Angelegenheit zuschiebt, ohne sich festlegen zu wollen."

Schon einmal Häuser schwer beschädigt

Schon einmal sind an einem Oberndorfer Hang zwei Häuser schwer beschädigt worden. Der Oberndorfer Heimatforscher Alfred Danner erinnert sich, dass vor Jahrzehnten in der August-Barack der Hang über Nacht ins Rutschen gekommen sei. Seinerzeit habe es sogar ein Gerichtsverfahren gegeben, weil die Gebäudeversicherung damals der Meinung gewesen sei, die Stadt sei verantwortlich und müsse den Schaden bezahlen. Auch in diesem Hang gab es einen Stollen.