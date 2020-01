Oberndorf a. N. L 415: Baustelle sorgt für Umsatzeinbußen

Raff erinnert sich noch gut an die lange Sperrung der Balinger Straße in Bochingen 1998. Damals habe es sieben Jahre gebraucht, bis die Tankstelle wieder ihren gewohnten Umsatz gehabt habe. Die Menschen gewöhnten sich halt an andere Wege.

Auch für Stavros Trichias, den Betreiber des griechischen Lokals Syrtaki in der Brühlstraße, ist die Verzögerung eine Katastrophe. Im Sommer habe er deshalb schon länger geschlossen gehabt, als sonst üblich. Doch die Fixkosten blieben ja. Sie würden im Gegensatz zu den Umsätzen nicht geringer. Er habe nicht gedacht, dass "es so schlimm wird." Zudem sei die erste Absperrung bereits beim Friedhof aufgebaut. Mancher seiner Gäste deuteten dies so, dass sie die Straße gar nicht bis zur Gaststätte hoch fahren könnten. 45 Prozent weniger Umsatz muss er verbuchen – er kann auf Vergleichzahlen aus 22 Jahren zurückgreifen. Wenn die Ausgaben auf Dauer höher seien, als die Einnahmen sei dies für ihn existenzbedrohend.

Helga Schon von "Helga’s Blumenlädle" sieht es genau so. Der Handel habe im digitalen Zeitalter ohnehin zu kämpfen, wenn dann noch so etwas dazu komme, müsse man "ganz schön strampeln". Doch sie will ihren Optimismus nicht verlieren: "Wir halten durch." Sollte sich die Baustelle allerdings bis in den Mai hineinziehen, werde dies "eine Katastrophe". Denn der Mai sei für sie ein umsatzstarker Monat.

Karin Keller vom "Backkörble" fehlt bei ihrer Filiale in Bochingen deutlich der Durchgangsverkehr. Auch sie hofft nun auf ein zügiges Ende der Umleitung. Die Mitarbeiterinnen des Mitbewerbers "Café-Bäckerei Mayer" stellen dies ebenfalls fest. Für Sibylle Rauser, Vertriebsleiterin der Filiale der Bösinger Fleischwaren, die auch eine Filiale in Bochingen betreibt, stellte die "Heiße Theke" einen Vorteil dar. Die Handwerker kämen dennoch, um ihr Vesper zu holen.

Völlig entnervt ist hingegen Edeltraud Schreiber. Sie zieht nun Konsequenzen. Seit 48 Jahren betreibt sie ihr Geschäft "Textil-Schreiber" in Bochingen. Ursprünglich wollte sie die "50 vollmachen". Doch seit der Umleitung ging die Kundenfrequent eklatant zurück. "Textil-Schreiber" wird im März schließen.