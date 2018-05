Oberndorf a. N. Keine Tauben bei Friedensdemo

100 Tauben sollten am Pfingstmontag zum Start des Staffellaufs von Oberndorf nach Berlin vor den Werkstoren von Heckler & Koch als Symbol des Friedens in die Lüfte steigen (wir berichteten). Es hätte sich dabei um Brieftauben gehandelt – nicht um weiße –, die in einen Nachbarort geflogen wären.

Der Züchter mache so etwas öfter, erklärt Helmut Lohrer, einer der Initiatoren von "Frieden geht", auf Anfrage unserer Zeitung. Er verstehe die Bedenken der Tierschützer jedoch. Deshalb habe man sich entschlossen, keine Tauben fliegen zu lassen.

Schließlich sollte am Pfingstmontag das Thema "Frieden" im Mittelpunkt stehen. Zur Kundgebung erwarte man auch viele Medienvertreter. Der Fokus sollte deshalb auf dem ursprünglichen Zweck der Veranstaltung liegen, betont Lohrer. Denn das sei das wichtige Anliegen. Ob nun Luftballons mit entsprechender Symbolik gen Himmel steigen werden, könne er noch nicht genau sagen. Man will sich etwa einfallen lassen.