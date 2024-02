Oberbürgermeisterwahl in Freudenstadt: Axel Reich will nicht mehr antreten

1 Axel Reich gibt seine Oberbürgermeisterkandidatur auf. Foto: Reich

Stadtrat und Fotogeschäft-Inhaber Axel Reich will nicht mehr Oberbürgermeister von Freudenstadt werden. Am Freitagnachmittag kündigte er an, sich aus dem Rennen um das höchste Amt in der Stadt zurückzuziehen.









Erst in der vergangenen Woche hatten gleich zwei neue Bewerber ihre Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt öffentlich gemacht. Nun lichtet sich das Bewerberfeld wieder: Denn Axel Reich (CDU) gab am Freitagnachmittag bekannt, dass er bei der Oberbürgermeisterwahl am 14. April nicht antreten wird.