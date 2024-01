Oberbürgermeisterwahl in Freudenstadt: Matthieu Wölper gibt Kandidatur bekannt

1 Matthieu Wölper will Oberbürgermeister von Freudenstadt werden. Foto: Wölper

Und noch ein Kandidat wagt sich aus der Deckung: Matthieu Wölper will Oberbürgermeister in Freudenstadt werden, wie er nun bekannt gegeben hat. Derzeit arbeitet Wölper in der deutschen Botschaft in Paris.









Matthieu Wölper (42) kandidiert bei der Oberbürgermeisterwahl in seiner früheren Heimat Freudenstadt. Als Diplom-Politologe hat er in den letzten Jahren in der Deutschen Botschaft in Paris internationale berufliche Erfahrungen gesammelt. Obwohl Matthieu Wölper seine frühere Heimat Freudenstadt nach dem Abitur wegen seines Studiums verlassen hat, hat er noch immer viele Verbindungen nach Freudenstadt. Die Familie, die Verwandtschaft und auch viele seiner Freunde leben hier.