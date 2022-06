3 Am 25. September wird in Rottweil der neue OB gewählt. (Symbolfoto) Foto: dpa

Am Sonntag, 25. September, sind die Rottweiler zur Wahl aufgerufen: Es geht um die Nachfolge für Oberbürgermeister Ralf Broß. Erste Bewerber gibt es bereits.















Rottweil - In Rottweil wird ein neuer Oberbürgermeister gesucht. Am Freitag ist die Stellenausschreibung veröffentlicht worden. Damit können nun ab Samstag im Rottweiler Rathaus Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Die Frist endet am Montag, 29. August, um 18 Uhr. Die Wahl ist dann am Sonntag, 25. September.

Nachfolge zum 1. November

Wer sich mit dem Gedanken trägt, ab 1. November in den nächsten acht Jahren an der weiteren Entwicklung der ältesten Stadt Baden-Württembergs maßgeblich mitzuwirken, kann nicht einfach einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben abgeben. 50 Unterstützerunterschriften von Wahlberechtigten und eine Wählbarkeitsbescheinigung nebst eidesstattlicher Versicherung müssen in den Unterlagen mindestens enthalten sein – oder spätestens bis zum Ende der Bewerbungsfrist nachgereicht werden. Zudem: Bewerber müssen am Wahltag das 25. aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben, und sie müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

Zwei Bewerber

Mit Christian Ruf und Joachim Bloch haben bereits vor der Veröffentlichung der Stellenausschreibung zwei Personen angekündigt, sich um das Amt des Rottweiler Oberbürgermeisters bewerben zu wollen. Der 39-jährige Ruf ist seit mehr als sechs Jahren als Bürgermeister Mitglied der Verwaltungsspitze. Er ist CDU-Mitglied und für die Union im Kreistag, will aber als überparteilicher Kandidat ins Rennen gehen und auch den Wahlkampf selbst finanzieren, wie er sagt. Bloch wird von der AfD ins Rennen geschickt. Der 59-Jährige aus Tuttlingen-Möhringen war in der Vergangenheit zunächst für die SPD bei Kommunalwahlen angetreten, wechselte dann aber zur AfD und hatte so auch bei der vergangenen Bundestagswahl kandidiert.

Über eine ganze Reihe weiterer potenzieller Bewerber, die sich am Sonntag, 25. September, dem Votum der Rottweiler stellen könnten, wird seit Bekanntwerden von Broß’ Wechsel zum Städtetag nach Stuttgart spekuliert. Öffentlich dazu bekannt haben sich bislang lediglich Bloch und Ruf. Indes ist damit zu rechnen, dass sich weitere Interessenten melden werden. Rottweil gilt nicht zuletzt werden der Landesgartenschau 2028 oder auch dem Testturm als attraktive Wirkungsstätte.

Sollte im ersten Wahlgang am 25. September kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinen, steht am 16. Oktober der zweite Wahlgang an. Dann entscheidet die höchste Stimmenzahl. Kommt es zu einem zweiten Urnengang beginnt am 26. September neuerlich die Frist für Bewerbungen bis Mittwoch, 28. September, 18 Uhr.

Vorstellung in der Stadthalle

Geplant ist für Donnerstag, 15. September, ab 19 Uhr eine öffentliche Bewerbervorstellung in der Stadthalle. Oberbürgermeister Ralf Broß ist Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Als Stellvertreter steht ihm der Leiter des Bürgerbüros, Hermann Leins, zur Seite.