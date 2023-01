OB-Wahl in Albstadt

1 Wem applaudieren die Albstädter bei dieser Oberbürgermeisterwahl wohl am lautesten? 2015 (im Bild) war es am Ende Klaus Konzelmann, diesmal treten zwei Albstädter und ein Albstädter Bürgermeister an. Foto: Kistner

Die bisherigen drei OB-Kandidaten bei der Wahl am 5. März haben mehr gemeinsam als es auf den ersten Blick scheint – oder doch nicht? Die Kolumnistin dröselt auf.















Albstadt - "Aller guten Dinge sind drei", sagt der Volksmund. Folglich ist Albstadt ja bestens aufgestellt – nun, da ein dritter Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeisters seinen Hut in den Ring geworfen hat. Die Wähler haben mehr Auswahl – nicht nur an Köpfen, sondern auch an Standpunkten und Schwerpunkten.