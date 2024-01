Nur 39 Tage Fasnet: Darum ist der Aschermittwoch schon am Valentinstag

1 Dieses Jahr dauert die närrische Zeit nur 39 Tage lang, aber 2025 dürfen sich Narren auf eine besonders lange Fasnet freuen. Foto: Rösler

Wann der „ Schmotzige Dunnschtig“ 2024 ist, wissen viele: am 8. Februar. Doch warum er ausgerechnet dann ist, wie lange die Fasnet dauert und was Kirche und Vollmond damit zu tun haben, wissen die wenigsten. Wir klären auf.









Für manch einen Narren kann die Fasnet gar nicht lang genug dauern. Während der Beginn immer an Dreikönig am 6. Januar ist, ist im Jahr 2024 der Aschermittwoch bereits am 14. Februar – nur 39 Tage später. Doch wer legt das eigentlich fest? Und was ist der Ursprung der Fasnet? Steckt am Ende etwa die Kirche dahinter? Wir haben recherchiert und die Profis gefragt.