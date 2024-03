1 Die SPD-Kandidaten für die Wahl sind (von links): Dorothea Hübner, Horst Biegert, Andrea Hauser, Manuel Mayer, Inge Wolber-Berthold, Ulrich Kohler, Marco Hils, Michael Müller, Melissa Burkhard und Yann Biegert. Es fehlen: Daniel Sauter, Martina Carvelli, Bedirhan Akkirici und Sonja Braun. Foto: SPD

Die SPD Schiltach nominierte jüngst ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni.









In der Nominierungsversammlung stellte die SPD mit 14 Menschen eine „volle Liste“ auf. Alle Kandidaten würden sich in unterschiedlichsten Bereichen engagieren, heißt es in einer Mitteilung der Partei.