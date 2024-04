So gingen die Geldautomaten-Sprenger in Empfingen und Co. vor

1 Eine niederländische Bande soll auch den Geldautomaten in der Empfinger Volksbank gesprengt haben. Dabei gab es auch eine erhebliche Zerstörung des Gebäudes. Foto: Jürgen Lück

Sie sollen den Geldautomaten in Empfingen und viele andere in ganz Deutschland gesprengt haben. 16 mutmaßliche Mitglieder einer niederländischen Bande stehen nun vor Gericht. Tatdetails werden bekannt, doch es gibt auch Prozess-Probleme.









Link kopiert



Es war eine gewaltige Detonation, die sicher viele Empfinger aus dem Schlaf gerissen hat: In der Nacht vom 8. zum 9. Dezember 2022 sprengten Täter den Geldautomaten in der Volksbank Empfingen, holten sich eine dicke Beute im fünfstelligen Bereich und richteten einen noch weitaus teureren Schaden am Gebäude an.