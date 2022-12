Geldautomat in Empfingen gesprengt - Polizei sucht nach drei Tätern

3 Einen enormen Schaden haben noch unbekannte Täter bei der Sprengung des Geldautomaten in der Volksbankfiliale in Empfingen verursacht. Foto: Lück

Nach der Explosion an einem Geldautomaten in Empfingen hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.















Empfingen - Laut Polizeibericht waren Unbekannte gegen 2.30 Uhr in den Vorraum der Bank-Niederlassung in der Haigerlocher Straße eingedrungen und hatten an dem Geldausgabeautomaten eine Explosion herbeigeführt. Dadurch wurde nicht nur der Automat, sondern auch das Gebäude stark beschädigt. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Täter flüchteten mit einer Beute im fünfstelligen Eurobereich in einem Fluchtfahrzeug in Richtung Autobahnanschlussstelle Empfingen.

Straße wegen umherliegender Trümmerteile gesperrt

Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden von der Feuerwehr nach draußen gebracht, die Straße vor dem Gebäude musste bis in die späten Morgenstunden wegen umherliegender Trümmerteile gesperrt werden. Der Sachschaden am Gebäude dürfte laut Polizei ebenfalls im fünfstelligen Bereich liegen.

Eine Beschreibung der Diebe liegt bislang nicht vor. Es soll sich jedoch insgesamt um drei Personen gehandelt haben, von denen zwei in der Bank waren und eine das Fluchtfahrzeug gesteuert hatte. Bei dem Wagen könnte es sich um einen schwarzen Audi oder BMW Kombi mit Heckspoiler gehandelt haben.

Gab es weitere Diebstähle und Einbrüche?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Ebenso sollen auch Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Autokennzeichen beziehungsweise Aufbrüchen von Scheunen oder Garagen im zeitlichen Zusammenhang mit der Automatensprengung der Kriminalpolizei mitgeteilt werden.