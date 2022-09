1 Christian Filip (von links), Anita Hofmann, Jürgen und Mauritia Mack und Eberhard Schmid, ehemaliger Präsident der Narrenzunft Oberndorf Foto: Rein/Europapark

Die Sammlung der Narrenscheune im Europa-Park Rust wächst. Nun haben auch Schantle und Narro ihren Platz gefunden.















Oberndorf/Rust - Das Narrenscheune-Museum in Deutschlands größtem Freizeitpark darf sich über Zuwachs zweier aus Lindenholz geschnitzter Larven freuen.

Ehemaliger Präsident dabei

Die Schlagersängerin Anita Hofmann und ihr Ehemann Christian Filip, der Ratsmitglied der Hänselezunft Überlingen ist, überreichten die Schnitzarbeiten am Sonntag, 11. September, gemeinsam mit Eberhard Schmid, ehemaliger Präsident der Narrenzunft Oberndorf, in die Hände von Mauritia und Jürgen Mack. Das gibt der Europa-Park in einer Mitteilung bekannt.

Die rustikalen Holzwände der Narrenscheune in der Deutschen Allee im Europa-Park werden von nun an durch den Oberndorfer Schantle und den Narro bereichert.

Sammlung komplett

Die zwei wunderschönen und aufwendig gefertigten Exemplare vervollständigen neben dem 2019 hinzugefügten Oberndorfer Hansel den Viererbund, der aus den Narrenzünften Elzach, Rottweil, Überlingen und Oberndorf besteht. Die Familie Mack will den Besuchern damit die schöne Tradition der schwäbisch-alemannischen Fastnacht näherbringen, nun auch mit allen Larven des Viererbundes.