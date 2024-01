Narrentag in Oberndorf: So wurde beim Sonntagsumzug gefeiert

So wurde beim Sonntagsumzug gefeiert

Narrentag in Oberndorf

Mit dem großen Sonntagsumzug der Zünfte des Viererbundes neigt sich ein freudenreicher Narrentag in Oberndorf mit mehreren Tausend Narren und Zuschauern dem Ende zu. Wie gut, dass man auf die nächste Begegnung mit den Narren nicht allzu lang warten muss.









Schöner hätten es sich die Narren kaum wünschen können: Während sie beim Nachtumzug am Samstag noch bei Nebel und feuchtkaltem Wetter durch die Oberstadt zogen, wurden sie am Sonntag von der Sonne verwöhnt. Das machte auch manchen, der in der Nacht ausgiebig gefeiert hatte, wieder munter.