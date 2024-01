Narrentag in Oberndorf Wie Freunde Fastnacht feiern

Fußball-EM? Kommunalwahlen? Für den Viererbund wird das Highlight in diesem Jahr ganz klar der Narrentag in Oberndorf sein, meinte Zunftmeister Marco Pfisterer beim Empfang in der Klosterkirche, die den würdigen Rahmen für eine Veranstaltung bot, die ein launiges Treffen unter Freunden war.