1 Kraftakt: Die Narrengilde Hechingen hat mit purer Muskelkraft an der Johannesbrücke einen riesigen Maibaum in die Senkrechte gehievt. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Die kleine Schwalbe und 17 kräftige Männer kamen am Dienstag groß raus beim Maibaumstellen an der Hechinger Johannesbrücke. Viele Zuschauer applaudierten bewundernd.









„Alle Jahre wieder“ lautet seit einiger Zeit die Devise an der Hechinger Johannesbrücke zum Maibeginn. Längst ist es zur Tradition geworden, dass dort von der Narrengilde Hechingen ein riesiger Maibaum mit purer Muskelkraft in die Höhe gestemmt wird. Die vielen Zuschauer waren wieder mal tief beeindruckt, wie so etwas mit relativ einfachen Geräten bewerkstelligt werden kann. Denn jedem wird hier klar: Schief gehen darf bei dieser Aktion nicht allzu viel.