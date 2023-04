Schwenninger Marktplatz Brandhaus wird abgerissen: Einzug des türkischen Supermarkts platzt

Nach dem Großbrand am Marktplatz im vergangenen Oktober ist das Haus, in dem auch der Netto-Supermarkt untergebracht war, nicht mehr zu retten: Es wird abgerissen und neugebaut. Für den Betreiber des türkischen Supermarkts, der eigentlich dort einziehen wollte, dauert das zu lange. Er zieht in einen anderen Leerstand am Marktplatz.