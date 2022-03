4 Das Eckhaus am Marktplatz, dessen Dachstuhl im vergangenen Oktober ausgebrannt ist, soll abgerissen werden. Foto: Kratt

Nach dem Großbrand am Marktplatz im vergangenen Oktober ist das Haus, in dem auch der Netto-Supermarkt untergebracht war, nicht mehr zu retten: Es wird abgerissen und neugebaut. Für den Betreiber des türkischen Supermarkts, der eigentlich dort einziehen wollte, dauert das zu lange. Er zieht in einen anderen Leerstand am Marktplatz.















VS-Schwenningen - Lange war unklar, was aus dem Eckhaus am Marktplatz, das im vergangenen Herbst durch einen Großbrand zerstört worden war, wird. Ein Kurzschluss im Treppenhaus hatte das Feuer ausgelöst, woraufhin der Dachstuhl am Nachmittag des 4. Oktober ausbrannte, das Erdgeschoss mit Netto-Filiale und Friseur-Salon Babylon Barber-Shop waren jedoch nicht durchs Feuer direkt, sondern lediglich durch Rauch und Wasser beschädigt worden.