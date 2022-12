1 Architekt Christian Vögele und Gebietsleiter Carlo Müller bei der Eröffnung der größten Discounter-Filiale von Netto in der Region. Foto: Meene

Eine der größten Netto-Filialen in der Region hat am Donnerstag in der Jägerstraße 7 in Schwenningen eröffnet. Die neue Filiale verfügt über eine Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern.















VS-Schwenningen - Bis 2021 hatte die Netto-Filiale ihren Standort am Schwenninger Marktplatz, diese Räumlichkeiten wurden aber beim Brand vor mehr als einem Jahr unbenutzbar gemacht. Doch schon vor dem tragischen Brand in dem Gebäude war ohnehin der Tausch mit dem türkischen Supermarkt Aksa vereinbart worden, welcher bisher in den Räumlichkeiten in der Jägerstraße angesiedelt war. Ob der türkische Supermarkt wirklich in das Brandhaus einziehen wird, ist bisher noch unklar.

Energetische Generalsanierung

Zumindest für die Netto-Filiale war der Tausch aber lohnenswert: Das Eckhaus in der Jägerstraße, in welchem auch das Fitnessstudio easy Fit angesiedelt ist, wurde in den vergangenen Monaten saniert. Nun sei das Gebäude auch energetisch auf dem neuesten Stand, erklärt der Architekt Christian Vögele. Neben einer Dachdämmung, Fassadendämmung und neuen Fenstern, wurde außerdem ein neues Heizsystem mit Wärmepumpentechnik eingebaut. Insgesamt seien 6 Millionen Euro investiert worden, so Vögele.

Warum die Discounter-Filiale ausgerechnet in den Standort in der Jägerstraße umgezogen ist – und nicht in einen anderen Leerstand, wie etwa die Räumlichkeiten im City-Rondell, das erklärt Carlo Müller, Netto-Gebietsleiter für Expansion unserer Redaktion: Es sei besonders wichtig gewesen, dass die Filiale möglichst zentral, aber auch ebenerdig gebaut werde. Diese Faktoren seien mit den Räumlichkeiten im Untergeschoss in dem Eckhaus in der Jägerstraße gegeben. Als Pluspunkt gilt außerdem das überdachte Parkdeck mit 36 Parkplätzen, wo Kunden ihre Fahrzeuge direkt vor dem Geschäft abstellen können.

Parkplätze sind begrenzt

Für die Größe der Filiale seien das aber immer noch "viel zu wenig Parkplätze", geben Vögele und Müller zu. Bereits am Tag der Eröffnung war fast jeder Parkplatz belegt. Trotzdem sei alles rausgeholt worden, was möglich gewesen sei, ergänzt der Architekt. "Wir zählen auch auf die Laufkundschaft", sagt Müller. Zusätzlich gebe es noch 22 Fahrradparkplätze.

Mit der Neueröffnung gebe es nun vier Netto-Filialen in der Doppelstadt – zwei davon in Villingen und zwei in Schwenningen. Auch die Filialen in der Kirnacherstraße in Villingen und der Schubertstraße in Schwenningen sollen demnächst erneuert werden, kündigt Müller an.

Info: Öffnungszeiten

Die neue Netto-Filiale in der Jägerstraße 7 in Schwenningen hat von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet.