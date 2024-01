Nahversorgung in Lauterbach: Neuem Einkaufsmarkt fliegen die Herzen zu

Nahversorgung in Lauterbach

1 Sie schmeißen den Laden in der Pfarrer-Sieger-Straße (von links): Toni, Marko, Martin und Jasmina Rexhaj. Foto: Dold

Gespannt waren die Lauterbacher, was der neue Einkaufsmarkt in der Pfarrer-Sieger-Straße zu bieten hat. „Ich bin positiv überrascht vom Sortiment“, sagte ein Kunde nach dem Einkauf. Der waschechte Familienbetrieb sammelte viele Pluspunkte.









Am Freitag um Schlag 6 Uhr morgens startete die neue Ära des Lauterbacher Einzelhandels: „Wir haben Obst und Gemüse geliefert bekommen. Deshalb haben wir uns entschlossen, am Freitag zu eröffnen“, sagt Marko Rexhaj. Im Vorfeld war noch nicht ganz klar, an welchem Tag der Markt durchstartet.