Nachfolgemodell des G36 unter Beschuss: Ärger für Heckler & Koch: Ungereimtheiten bei Schusstests

1 Der Firmensitz von Heckler & Koch in Oberndorf (Kreis Rottweil) Foto: dpa-Zentralbild//Wolf von Dewitz

Das neue Sturmgewehr der Bundeswehr soll Mängel aufweisen. Der Bundesrechnungshof bemängelt laut Medienberichten die Präzisionsfähigkeit der Waffe. Das Bundesverteidigungsministerium und der Waffenhersteller Heckler & Koch (HK) aus Oberndorf weisen die Kritik zurück. Haben die Vorwürfe Auswirkungen auf den Großauftrag?









Link kopiert



Das Verteidigungsministerium hat Kritik aus dem Bundesrechnungshof an Schusstests mit dem neuen Sturmgewehr für die Bundeswehr zurückgewiesen. „Die Anforderungen an den Hersteller, damit er die Vorgaben erfüllen kann, wurden nicht gesenkt“, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Auch falle das Gewehr – das sogenannte G95 des Oberndorfer Herstellers Heckler & Koch (HK) – bei der Präzision nicht durch.