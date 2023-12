Nach Schuss auf Bus in Empfingen: Wie der Deutsche Schützenbund nun reagiert

Steht der Schießsport nach den Geschehnissen in Empfingen wieder in der Kritik? Der Deutsche Schützenbund beschäftigt sich mit dem Vorfall. Ein 67-Jähriger hatte wohl aus Wut über Reifenspuren auf seinem Grundstück auf den Linienbus geschossen und fast einen Mann am Kopf getroffen. Wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes sitzt der Rentner in Untersuchungshaft