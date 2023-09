Am Sonntag wurde ein totes Schaf im Gemeindegebiet gemeldet. Experten untersuchen nun genetische Proben.

Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg ist am Sonntag, 3. September, ein totes Schaf gemeldet worden. Das teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Montagnachmittag mit. Der Fundort liege demnach auf der Fläche der Gemeinde Neubulach.

Fachleute der FVA haben die Situation vor Ort dokumentiert; genetische Proben wurden für weitere Untersuchungen an das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik geschickt. Ein Wolf kann zum aktuellen Zeitpunkt als Verursacher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Beobachtungen melden

Die Gemeinde Neubulach liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert.

Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden: info@wildtiermonitoring.de.

Ausführliche Informationen zu den Fördergebieten Wolfsprävention und zum Herdenschutz sowie Daten zu Wolfssichtungen im Land sind auf der Internetseite des Umweltministeriums zu finden.