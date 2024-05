1 Mit einer Reaktion auf das rassistische Sylt-Video sorgt die SPD für Wirbel (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein Video auf Sylt mit „Ausländer raus“-Rufen hat für einen Eklat gesorgt. Die SPD hat mit einem eigenen Beitrag auf das Video reagiert - ausgerechnet mit einer Nazi-Parole. Nun steht sie selbst in der Kritik.









Link kopiert



Was hat sich die SPD dabei gedacht? Ein in den sozialen Netzwerken kursierendes Video, das Menschen zeigt, die vor einem Lokal auf Sylt rassistische Parolen grölen, hat in der Öffentlichkeit für Fassungslosigkeit gesorgt. Nicht nur das Lokal distanzierte sich im Nachhinein, auch zahlreiche Politiker verurteilten den Vorfall. Die SPD äußerte sich ebenfalls mit einem Beitrag dazu.