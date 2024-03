Im vergangenen Jahr hatte ein Ereignis die sonst erfolgreiche Europa-Park-Saison mit Rekordbesucherzahlen überschattet: Der Großbrand im Themenbereich Österreich. Seitdem stehen unter anderem die Attraktionen Tiroler Wildwasserbahn und der Alpenexpress still.

Zur neuen Saison wollte der Europa-Park den Themenbereich wieder aufbauen, ist jedoch nicht fertig geworden, wie Roland Mack bei der Pressekonferenz mitteilte.

Grund dafür sind laut dem Europa-Park-Chef die Politik und ihre Auflagen. „Man könnte meinen, wir hätten in einen Atombunker investiert“, sagte er. Die Auflagen für den Wiederaufbau von Österreich seien „atemberaubend“ gewesen. Statiker hätten wohl einiges an Stahl gefordert. Ein Problem sei auch gewesen, dass sich die Baustelle mitten im Park befand. Diese war für die Maschinen nur schwer zu erreichen. 70 Meter hohe Kräne wurden aufgebaut, um die neuen Teile anzuliefern.

„Ich kann nur mahnen, endlich mit diesem Verwaltungsaufwand für mittelständische Industrieunternehmen aufzuhören, damit verlieren wir jeden Anschluss in der Welt“, fand Roland Mack deutliche Worte. Doch was genau war das Problem mit den Behörden? Mack: „Vieles, was wir hier tun, hat mit Innovation zu tun. Die Alpen, die wir hier haben, waren eine Herausforderung für die deutschen Behörden und Statiker.“ Insgesamt sei in Österreich aber Großartiges geleistet worden. Zudem mahnte Roland Mack zu mehr Optimismus in der Wirtschaft, „denn ohne Optimismus gibt es auch kein Wirtschaftswachstum und auch keine Lebensfreude“.

Einiges wurde umgebaut

Gesellschafterin und Prokuristin Ann-Kathrin Mack erklärte, dass sich im Themenbereich einiges getan habe. „Der Alpenexpress ist Tradition. Es ist die älteste Achterbahn des Europa-Parks. Wir mussten die gesamten Schienen austauschen und auch der Zug wurde ausgetauscht.“ Die neue alte Bahn werde mit einer Hommage an den „Grottenblitz“, so der frühere Name der Achterbahn, aufwarten.

Größte bauliche Veränderung ist Wegfall der Halle. die Gäste können neue Felslandschaft erkunden, so die Prokuristin. Diese basiere auf 450 Tonnen Stahl und 246 Kubikmeter Beton. Annkathrin Mack ist sich sicher: „Die neue Edelsteingrotte wird die kleinen Kinder begeistern.“ Jede Ecke sei eine andere Welt. Zudem gebe es auch einen Ort, an dem Edelsteine verkauft werden.

Blick in die neue Edelsteingrotte Foto: Göpfert

Eröffnung der neuen Attraktionen im österreichischen Themenbereich soll schon bald sein: „Im Moment wäre es der 14. Mai“, so Annkathrin Mack.