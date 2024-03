Europa-Park: „Alpenexpress“ wird neues Virtual-Reality-Erlebnis haben

1 „Alpenexpress Coastiality“ soll in Kürze auch mit der neuen VR-Experience „Fina & die Yomis – Zauberwelt der Diamanten VR“ begeistern. (Grafik) Foto: Europa-Park

In der Sommersaison 2024 kehrt neben der „Tiroler Wildwasserbahn“ auch der „Alpenexpress Enzian“ in den Themenbereich Österreich zurück und mit ihm auch die „Alpenexpress Coastiality“. Das teilt der Europa-Park mit.









In der Sommersaison 2024 soll neben der „Tiroler Wildwasserbahn“ auch der „Alpenexpress Enzian“ in den Themenbereich Österreich zurückkehren – und mit ihm auch die „Alpenexpress Coastiality“. Das teilt der Europa-Park mit. „Coastiality“ bietet Erlebnisse in der virtuellen Realität (VR). Die Achterbahn-Gäste haben während der Fahrt eine VR-Brille auf, auf der sie während der Achterbahnfahrt einen Film sehen, der auf die Kurven und Abfahrten der Achterbahn abgestimmt ist und somit ein besonders intensives Erlebnis in einer virtuellen Realität bietet. Diese Technologie war bereits vor dem Brand beim „Alpenexpress“ verfügbar.