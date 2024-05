1 Das Fest fand unter anderem im „Europa-Park-Dome“ statt. Foto: Europa-Park

Anlässlich der abgeschlossenen Arbeiten in den Themenbereichen „Kroatien“ und „Österreich“ wurden die Beteiligten gewürdigt – bei einer großen Feier.









Rund 1400 Handwerker, die hauptsächlich an den Bauprojekten in den Themenbereichen „Kroatien“ und „Österreich“ beteiligt waren, folgten der Einladung des Freizeitparks und feierten ein Fest in der Europa-Park Arena.