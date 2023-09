Die Brandserie hatte im August und September 2022 viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Reihenweise waren in den Nachbarkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar landschaftliche Gebäude in hellen Flammen aufgegangen. Die Vermutung lag schnell nahe, dass es sich jeweils um Brandstiftung handelte.

Der Vorwurf: zehn Fälle von Brandstiftung

Die 1. Große Strafkammer am Landgericht Rottweil verhandelt nun laut Mitteilung ab Mittwoch, 13. September, 9 Uhr, in Saal 201, ein Strafverfahren gegen zwei deutsche Angeklagte wegen Brandstiftung. Die 36 und 41 Jahre alten Angeklagten sollen im August und September 2022 im Landkreis Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreisgemeinschaftlich in zehn Fällen an abgelegenen Örtlichkeiten landwirtschaftlich genutzte Gebäude sowie land-und forstwirtschaftliche Erzeugnisse in Brand gesetzt haben. Die Angeklagten befinden sich seit 16. Dezember 2022 in Untersuchungshaft.

Komplexes Verfahren

Grund dafür, dass die Hauptverhandlung erst jetzt stattfindet, seien urlaubsbedingte Verhinderungen , teilt das Gericht mit. Die weiteren Prozesstermine sind für 18., 20., 21., 27. und 29. September sowie 4.Oktober angesetzt, jeweils 9 Uhr. Das Verfahren ist komplex: 33 Zeugen sind geladen, drei Sachverständige sagen aus.