Was passierte in der Nacht zum Dienstag in der Birkenstraße in Talheim? Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der in Verdacht steht, ein Haus angezündet zu haben. Zwei Schwerverletzte mussten mit Brandverletzungen in eine Klinik geflogen werden. War es ein Familiendrama?