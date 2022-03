Zwei Schwerverletzte bei Brand in Talheim

Feuerwehreinsatz in Horb

1 Bei einem Brand in der Talheimer Birkenstraße sind zwei Menschen schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Brand in der Talheimer Birkenstraße sind in den frühen Morgenstunden des Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden.















Horb-Talheim - Wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim bestätigte, war das Einfamilienhaus in den frühen Morgenstunden in Vollbrand geraten. Gegen 6.50 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Aktuell gehe man von einem Sachschaden in Höhe von rund 500 000 Euro aus.

Die 38 und 72 Jahre alten Opfer erlitten schwere Verletzungen. Nähere Details liegen aktuell nicht vor. Wir berichten weiter.