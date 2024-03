Nach Auftauchen in Wien

1 Der 21-Jährige war zunächst in Wien gefunden worden. Foto: Bock

Die Geschichte hat wohl doch noch kein Ende: Es gibt Hinweise, dass der vergangene Woche vermisste 21-Jährige aus Zimmern wieder gesucht wird.









Link kopiert



Unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit hatte die Polizei nach dem 21-Jährigen aus Zimmern gefahndet, der am 28. Februar als vermisst gemeldet wurde. Am Dienstag war dann die erlösende Nachricht gekommen: Der junge Mann wurde in Wien gefunden. Beamte der österreichischen Polizei hatten ihn unversehrt aufgefunden. Die Suche war schengenweit erfolgt.