Die Bewohner aus Göllsdorf, aber auch in den angrenzenden Gemeinden wurden in der Nacht auf Freitag aus dem Schlaf geschreckt – ein Polizeihubschrauber kreiste unablässig über dem Ort und weitete die Suche bis in Richtung Villingendorf aus.

Ja, hier sei gezielt nach dem vermissten 21-Jährigen aus Zimmern gesucht worden, erklärt Nicole Minge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Freitag auf Nachfrage. Zunächst verwunderlich, denn der seit Mittwoch als vermisst geltende Maik W. aus Zimmern hatte sich ersten Polizeiangaben zufolge zuletzt wohl in Schwenningen aufgehalten.

Hinweise aus Göllsdorf

Inzwischen sei aber davon auszugehen, dass er schon am Mittwochabend wieder per Zug in Richtung Rottweil gefahren sei.

Es habe dann am Donnerstagabend konkrete Hinweise aus Göllsdorf gegeben, dass der 21-Jährige dort gesehen wurde. Daraufhin sei die Suche per Hubschrauber und Wärmebildkamera in dem Gebiet gestartet worden. „Leider ohne Ergebnis“, so die Sprecherin.

Womöglich in hilfloser Lage

Warum der 21-Jährige als vermisst gilt, hänge damit zusammen, dass er sich aufgrund einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden könnte oder jederzeit in solch eine Lage geraten könnte. Er war von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei schließe auch nicht aus, dass er mit dem Zug weiter in Richtung Norden gefahren sei. Die Suche nach Maik W. werde intensiv fortgesetzt.

Die Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er graue Schuhe, eine graue Jogginghose und eine grüne dünne Daunenjacke mit weißer Aufschrift auf der Kapuze. Weiterhin trägt er regelmäßig eine dunkelblaue Basecap unter der Kapuze seiner Daunenjacke.

Ein Bild des Vermissten ist unter diesem Link abrufbar.