1 Die Burg Hohenzollern öffnet am Mittwoch, 1. Februar, wieder. Foto: Assenheimer_pixabay

Die Burg Hohenzollern öffnet am Mittwoch, 1. Februar, wieder. Bis zum 31. März kann man das Wahrzeichen wieder besichtigen, allerdings mit einer Einschränkung.















Burg Hohenzollern - Zuletzt geöffnet hatte Burg Hohenzollern am Sonntag, 8. Januar – es war der letzte Tag des Königlichen Winterzaubers. "Der Winterzauber ist sowohl im Aufbau als auch im Abbau sehr arbeitsintensiv und zeitaufwendig", heißt es von der Burg dazu. Das bedeutet: Eine längere Schließung wurde notwendig. Die Burg wurde direkt nach dem Winterzauber vom 9. bis 31. Januar komplett geschlossen. Außenanlage und Innenräume wurden in dieser Zeit in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.

Innenräume bleiben geschlossen

Die Außenanlage, die beiden Burg-Kapellen, die Shops und das Burg-Restaurant öffnen im Februar und März. Die Innenräume bleiben geschlossen. Burg-Sprecher Roland Beck kündigte im Dezember an: Im Februar und März werde es daher eine im Preis reduzierte Eintrittskarte geben, "was den Wanderern, den Spaziergängern und den Einheimischen, die nur mal zum Essen auf den Zoller wollen, entgegenkommt". Regulär hat die Burg im April wieder geöffnet.

Reduzierte Eintrittspreise

Bis dahin kosten die Tickets für Erwachsene 7 Euro bei Online-Buchung und 8 Euro an der Tageskasse. Jugendliche von 12 bis 17 Jahren bezahlen 5 Euro (online) und 6 Euro (Tageskasse).