Musical in Rottweil

2 Henry Rauner und Jonas Orawetz beim Kulissenbau. Foto: Siegmeier

Die Premiere rückt näher, und damit der Vorhang für "Alice im Wunderland" am 9. September auch fallen kann, gibt es noch eine Menge zu tun. Henry Rauner und Jonas Orawetz sind dieser Tage mit Hochdruck beschäftigt, die Kulissen fertigzustellen.















Link kopiert

Rottweil - Mit dem Musical "Alice im Wunderland" aus der Feder von Mathias Weibrich und Shay Cohen, das im 9. September in Rottweil Weltpremiere feiert, bringt die Musical-Akademie der Talentwerkstatt 43 einmal mehr ein großes Werk auf die Bühne. Aber nicht nur die Darsteller proben eifrig für die Premiere, sondern auch im Hintergrund gibt es viele fleißige Helfer, die dazu beitragen, dass der Festsaal der Gymnasien zu einem wahren Wunderland wird. Und so sind Henry Rauner, der bei der Musicalproduktion als Pik-Bube, dem Chef der Spielkarten, und als König auf der Bühne stehen wird, und Jonas Orawetz nicht nur hinter, sondern vielmehr für die Kulissen zuständig.

In der alten Spulerei der Pulverfabrik, in der die Holzmanufaktur ihre Werkstätten eingerichtet hat, sind die beiden eifrig dabei, Holzelemente zusammenzuschrauben, die später vom Kulissenmaler bespannt oder bemalt werden. Kippelemente und Hängeelemente entstehen hier Schraube um Schraube – 24 an der Zahl, jedes knapp fünf Meter hoch.

In der Holzmanufaktur

Unterstützt werden die beiden von Günther Seitz, dem Geschäftsführer der Holzmanufaktur, der nicht nur das Material zur Verfügung gestellt hat, sondern den beiden auch mit Rat und Tat zu Seite steht, wenn es Fragen gibt.

Letzte Probenphase

Die fertigen Elemente aus Pappelholz stehen bereits im Gang und warten auf den Abtransport in den Festsaal der Gymnasien, wo sie dann installiert und schließlich weiterbearbeitet werden. Denn wenn am 22. August die letzte Probenphase der Darsteller im Festsaal beginnt, dann soll schließlich alles fertig sein.

Die Aufführungstermine

Aufführungstermine sind ab dem 9. September bis Ende Oktober freitags bis sonntags. Die genauen Termine samt Preisen und Sonderkonditionen, unter anderem auch für Schulklassen, sind unter www.talentwerkstatt43.de zu finden. Karten gibt es unter www.reservix.de und bei allen und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, wie der Volksbank Rottweil, dem Schwarzwälder Boten und der Buchhandlung Klein.