München steht still: Schnee und Eis legen Bahn- und Flugverkehr in Bayern lahm

1 Der Wintereinbruch in München sorgt für Chaos. Foto: IMAGO/Thomas Vonier/IMAGO/Thomas Vonier

Fahrgäste müssen in Zügen übernachten, Bahnstrecken sind gesperrt: Im Süden Bayerns sorgt starker Schneefall für Chaos. Auf den Straßen ist die Lage kaum besser und auch der Flugverkehr am Münchner Flughafen ist vorübergehend eingestellt.









Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.