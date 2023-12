Wintereinbruch in Süddeutschland

1 Viele Bahnen in Süddeutschland verspäten sich wegen Schneefalls, andere fallen aus. Foto: IMAGO/Action Pictures

Wer am Samstag in Süddeutschland auf die Bahn angewiesen ist, könnte Pech haben. Wegen des Wintereinbruchs kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.









Wegen des Wintereinbruchs ist der Bahnverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt. Derzeit komme es zu Verspätungen und Zugausfällen, teilte eine Bahnsprecherin am Samstagmorgen mit. Der Hauptbahnhof in München könne nicht angefahren werden.