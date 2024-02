Mordprozess in Memmingen: „Sieht nicht mehr wie Selbstmord aus“

Mordprozess in Memmingen

1 Vor Gericht müssen Zeugen und Sachverständige warten, bis sie dran sind – manchmal kommen sie aber auch gar nicht. Foto: Lothar Klingler

Im Memminger Mordprozess hat am dritten Verhandlungstag der mitangeklagte Pfeffinger, dem Beihilfe vorgeworfen wird, seine Angaben vom Vortag präzisiert und schriftliche Anfragen des Gerichts beantwortet. Der Prozess wird fortgesetzt.









In dem Prozess, dessen Hauptangeklagte, ein Ehepaar aus Altenstadt im Kreis Neu-Ulm, ihren Vater respektive Schwiegervater und dessen Frau ermordet haben sollen, hatte der Pfeffinger Mitangeklagte am Mittwoch recht umfassend ausgesagt, und zwar weitgehend monologisch: Rückfragen von Gericht oder Staatsanwaltschaft, so hatte er sich ausgebeten, sollten ihm danach schriftlich vorgelegt werden, damit er vor der Beantwortung Rücksprache mit Verteidigerin und Verteidiger nehmen könne. Darauf war das Gericht eingegangen; der dritte Verhandlungstag war Tag der Rückfragen.