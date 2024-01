Mord in Altenstadt: Albstädter vor Gericht - Mordprozess wird Marathon

Mord in Altenstadt

1 In Altenstadt hat sich die Bluttat ereignet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Ein Angeklagter aus Albstadt steht seit Dienstag vor Gericht wegen Beihilfe zu Mord.









Link kopiert



Vor dem Landgericht Memmingen hat am Dienstag unter großem Publikums- und Medieninteresse der Prozess gegen ein Ehepaar begonnen, das laut Anklage in Altenstadt im Kreis Neu-Ulm aus Habgier die Eltern des Ehemanns ermordet haben soll. Es gibt noch einen dritten Angeklagten, dem zwar nicht Mord, wohl aber Beihilfe zum Mord vorgeworfen wird – er soll versucht haben, den beiden Hauptangeklagten ein Alibi für die Tatzeit zu verschaffen. Er ist 32 Jahre alt und in Pfeffingen wohnhaft.