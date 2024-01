Mordprozess in Memmingen: Pfeffinger will ahnungslos gewesen sein

1 Im Prozess zum Doppelmord in diesem Altenstädter Haus hat am Mittwoch der Albstädter Mitangeklagte ausgesagt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Memmingen ist am Mittwoch der Prozess zum Altenstädter Doppelmord fortgesetzt worden – der Mitangeklagte des Paares, dem die Tat angelastet wird, hat ausgesagt. Der 32-jährige Pfeffinger will von den Mordplänen der Eheleute nichts gewusst haben.









Wie seine Anwälte schon am ersten Verhandlungstag angekündigt hatten, war der Mitangeklagte – anders als die beiden Hauptangeklagten – bereit, in der Sache auszusagen. Der 32-Jährige, der sehr höflich auftrat, beschrieb seine Freundschaft zu den Eheleuten. Er hatte, wie er berichtete, den heute 38-jährigen Ehemann im Jahr 2022 über Facebook kennen gelernt. Beide Männer interessierten sich für Autos, und dieses gemeinsame Interesse verband sie offensichtlich so stark, dass sie sich fortan regelmäßig an Wochenenden trafen.