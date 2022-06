1 Kopfballstark, schnell und treffsicher: Pascal Schoch vereint gleich mehrere Stärken. Foto: Wagner

Der Neu-Oberligist FC Holzhausen ist längst dafür bekannt, ein Sammelbecken heimischer Talente zu sein. Ein Talent, das beim FCH seine sportliche Heimat gefunden hat, ist natürlich Pascal Schoch.















Start auf der "Platte"

In Dornhan geboren und jetzt wieder dort wohnhaft, begann der Cousin der bei den Turn- und Sportfreunden wohlbekannten Haas-Brüder, auf der "Platte" auch bis zur C-Jugend mit dem Fußballspielen.

Über Zimmern nach Freiburg

Bald schon wurde sein Talent erkannt, so dass es ihn zum benachbarten SV Zimmern zog. Doch damit nicht genug, als nächster Schritt wurde der schnelle Stürmer beim SC Freiburg ausgebildet. Eine kleine Odyssee wieder zurück zum SV Zimmern schloss sich an, ehe es das Talent in die A-Junioren-Bundesliga zur SpVgg Unterhaching zog. Hier landete er bereits unter den Top-Fünf der Torjäger. Er trainierte als Junior schon bei den Profis mit, wurde aber, bei den Aktiven angekommen, an die TSG Balingen im zweiten Halbjahr ausgeliehen. Die TSG war damals auf dem Weg in die Regionalliga, und der damalige Coach nahm kaum Veränderungen in der siegreichen Truppe vor, so dass der talentierte Außenbahnspieler wenig Einsatzzeiten bekam.

Beruf ganz wichtig

Damals war Peter Kreth noch in Holzhausen tätig, welcher Schoch aus dem Bayrischen zurück in den Schwarzwald zum damaligen Landesligisten FC Holzhausen holte. Hier startete er bei der Firma Kipp parallel ein duales Studium zum Wirtschafts-Ingenieur und ist aktuell in der Endphase zum Bachelor, den er voraussichtlich im September abschließen wird.

Fixpunkt im Team

Sportlich war der pfeilschnelle Schoch schnell ein Fixpunkt im Team und schaffte mit seinen Mitspielern den nicht alltäglichen Durchmarsch bis in die Oberliga. Seine Vorzüge sind neben der enormen Grundschnelligkeit, auch sein Spielverständnis. Oft schafft er durch geschickte Laufwege Freiräume für seine Kollegen von denen unter anderem auch Rekordtorschütze Janik Michel oft profitiert. Nicht zu vergessen ist das hervorragende Kopfballspiel des 185 Zentimeter großen Stürmers. Oft läuft er, vor allem bei Ecken den kurzen Pfosten an, um dann die Kugel mit genauem Timing ins Netz zu köpfen.

In Holzhausen verlängert

Wer so viele Vorzüge hat, zudem erst 23 Jahre alt ist, weckt natürlich das Interesse anderer Vereine. Der VfB-Fan hat aber in Holzhausen verlängert und fühlt sich beim Neu-Oberligisten pudelwohl. Der weitsichtige junge Mann hat überhaupt sehr reife Vorstellungen, was seine Zukunft betrifft. So sieht er nicht nur den Fußball, sondern will auch in seinem Beruf weiter kommen. Nur wenn einmal Beides zu vereinbaren wäre, könnte er sich ein Engagement höherklassig vorstellen.

Auftakt gegen die Kickers

Aktuell heißt es aber, sich von der anstrengenden Saison zu erholen, welche ja mit den Aufstiegsspielen eh schon länger ging. Schon in 14 Tagen beginnt wieder das Training in Holzhausen, bevor Anfang August gegen keinen Geringeren als Ex-Bundesligist Stuttgarter Kickers die Oberliga-Saison beginnt. Hätte jemand dies vor nicht allzu langer Zeit behauptet, man hätte ihn wohl für verrückt erklärt.