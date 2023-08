1 m Gesundheitscampus soll es keine Geburtshilfe mehr geben wie eigentlich vorgesehen. Foto: Fritsch

Die angestrebten Veränderungen in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Südwest sorgen weiter für Verunsicherung – besonders die Tatsache, dass die Medizinkonzeption 2030 vorsieht, die Geburtshilfeabteilungen in Calw, Herrenberg und Leonberg zu schließen. Knapp 70 Hebammen aus den Landkreisen Calw und Böblingen haben deshalb einen Brandbrief an die beiden Landräte sowie an den Geschäftsführer des Klinikverbunds unterschrieben, in denen sie ihre Sorgen kundtun. Dieser Brief liegt unserer Redaktion vor. Im Wortlaut: