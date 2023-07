1 Der Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest (KVSW), Alexander Schmidtke (am Rednerpult) stellte dem Calwer Kreistag die aktuell Medizinkonzeption für die Klinikstandorte in Calw und Nagold vor. Foto: Axel H. Kunert

Auch mit neuer Medizinkonzeption steht der Klinikverbund Südwest zu seinen Neubauten in Calw und Nagold. Notfallmedizin soll wohnortnah vorgehalten, die Geburtshilfe nach Nagold verlegt werden. Ein abschließender Entscheid steht aber noch aus.









Der Landkreis Calw baut derzeit an gleich zwei Krankenhaus-Standorten. Und mitten hinein in die Bauphase kommt jetzt die vom Bundesgesundheitsminister geplante Krankenhausreform. Genau deshalb diskutiert auch der Calwer Kreistag derzeit intensiv sein Medizinkonzept. Strickt es auch um. Das Versprechen von Landrat Helmut Riegger an die Bevölkerung: „Wir machen nichts zu!“