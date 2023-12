Marktstand in Schramberg: Abschied nach 70 Jahren Familiengeschäft

1 Gisela Milz (links) mit ihrer langjährigen Freundin, Kollegin im Friseusenberuf und Kundin Gaby Marx beim letzten Öffnungstag ihres Obst- und Gemüsestandes am Leibbrandplatz in Schramberg am 22. Dezember 2023. Foto: Carsten Kohlmann

70 Jahren lang verkaufte die Familie Sonner und zuletzt Tochter Gisela Milz Obst und Gemüse am Schramberger Leibbrandplatz.









„Nach 70 Jahren Marktgeschäft sagen wir Adieu“, war auf der Rückseite des Obst- und Gemüsestandes von Gisela Milz am Leibbrandplatz in Schramberg zu lesen, bei der viele langjährige Kundinnen und Kunden am Freitag vor Weihnachten ihre letzten Einkäufe tätigten. Mit dem Eintritt der beliebten Geschäftsfrau in den Ruhestand endete eine 70-jährige Familientradition, die 1953 ihre Eltern Franz und Rita Sonner aus Lauterbach begründet hatten.