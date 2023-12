1 Mit einem Mahnfeuer machen die Landwirte auf ihre Situation aufmerksam. Foto: Privat

Bei den Landwirten brodelt es gehörig angesichts der Planungen der Ampelregierung.









Viele Bauern sind derzeit in Berlin, um zu protestieren – doch auch in der Region gibt es sichtbare Zeichen des Unmuts: So werden am Montag, 18. Dezember, nach Einbruch der Dunkelheit Mahnfeuer entzündet, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Ein solches wird es unter anderem am Friedrichsberg, an der Straße zwischen Hardt und Sulgen, geben.